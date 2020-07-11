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    • Magazin
    • 11.07.2020 14:49
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    • 11.07.2020 14:49
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    'ın annesi hayatını kaybetti: Annesizliği öğrenebilmem...

    Şarkıcı ve yönetmen cephesinden acı haber... 48 yaşındaki şarkıcının annesi hayatını kaybetti. Arolat haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Annesinin fotoğrafını paylaşan Metin Arolat şu ifadeleri kullandı 'Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri.' Arolat, sevenlerinden annesi için dua istedi.

    Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat annesini kaybetti. Metin Arolat, acı haberi sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu. Arolat ayrıca annesi için dua istedi.

    "ACIM ÇOK ÇOK BÜYÜK"

    Annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Metin Arolat, "Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin" dedi.

    Arolat'ın paylaşımını gören Ece Erken, Burcu Kara, Esra Dermancıoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Sibel Tüzün gibi ünlü isimler taziye yorumu yaptı.
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