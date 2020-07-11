Masada Dahlan rüzgarı: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman başlıyor? Kimsesiz Doğan...

ATV ekranlarının başarılı yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son sezonuyla reyting rekorları kırmaya devam etti. Dizinin yeni sezon ortalık iyice karışacak. Sezon finali bölümüyle damgasını vuran EDHO'da Feyyaz, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmeyi plandı. Ancak Hızır Çakırbeyli yaptığı planlar sayesinde bütün planları bozdu. Şimdi izleyiciler EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.