2. Sayfa neden yok final mi yaptı? Müge ve Gülşen’le 2. sayfa neden yok?

2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı? Magazin dünyasının nabzını tutan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı bugün başlamadı. Yıllar boy hafta içi yayınlanan ancak Kovid-19 salgını sonrası hafta sonları yayınlanan magazin programının neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

2. SAYFA NEDEN YOK?

Magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. sayfa, 5 Temmuz Pazar günü yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Programın yeni yayın döneminde yayınlanması bekleniyor.