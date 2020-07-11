Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.07.2020 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 10:15
    ABONE OL

    final mi yaptı? Müge ve Gülşen’le 2. sayfa neden yok?

    ? ? Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’yı izlemek isteyen televizyon izleyicileri programın neden olmadığını araştırıyor. Program hakkında araştırma yapılırken, 2. Sayfa neden yok sorusuna yanıt aranıyor.

    2. Sayfa neden yok final mi yaptı? Müge ve Gülşen’le 2. sayfa neden yok?

    2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı? Magazin dünyasının nabzını tutan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı bugün başlamadı. Yıllar boy hafta içi yayınlanan ancak Kovid-19 salgını sonrası hafta sonları yayınlanan magazin programının neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

    2. SAYFA NEDEN YOK?

    Magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. sayfa, 5 Temmuz Pazar günü yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Programın yeni yayın döneminde yayınlanması bekleniyor.

    11 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

    09.45 MAGAZİN D CUMARTESİ

    12.45 ARDA'NIN MUTFAĞI

    13.45 ÇATI KATI AŞK

    16.30 RECEP İVEDİK 2

    18.45 KANAL D HABER HAFTA SONU

    20.00 ÇATI KATI AŞK

    22.45 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

    23.45 ÇOK AKUSTİK
    Haberler Magazin 2. Sayfa neden yok final mi yaptı? Müge ve Gülşen’le 2. sayfa neden yok?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri