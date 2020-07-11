2. Sayfa neden yok final mi yaptı? Müge ve Gülşen’le 2. sayfa neden yok?

2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa final mi yaptı? Magazin dünyasının nabzını tutan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı bugün başlamadı. Yıllar boy hafta içi yayınlanan ancak Kovid-19 salgını sonrası hafta sonları yayınlanan magazin programının neden yayınlanmadığı merak ediliyor.
2. SAYFA NEDEN YOK?
Magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. sayfa, 5 Temmuz Pazar günü yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Programın yeni yayın döneminde yayınlanması bekleniyor.
11 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI
09.45 MAGAZİN D CUMARTESİ
12.45 ARDA'NIN MUTFAĞI
13.45 ÇATI KATI AŞK
16.30 RECEP İVEDİK 2
18.45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20.00 ÇATI KATI AŞK
22.45 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
23.45 ÇOK AKUSTİK