Yayınlandığı döneme damgasını vuran, müziklerinden efsane karakterlerine kadar büyük bir beğeniyle izlenen Kurtlar Vadisi'nde birçok ünlü isim rol aldı. Vadi'nin en sevilen karakterleri arasında Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Seyfo Dayı, Memati, Laz Ziya, Abdülhey, Hüsrev Ağa, Erdal, Abuzer, Testere Necmi, Karahanlı, Kılıç, Muro, Zaza ve İskender Büyük gibi onlarca isim bulunuyor. İzleyiciler hepsini çok sevdi ve bazılarının ayrılığını zor kabullendi. İşte Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri...

POLAT ALEMDAR

Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.