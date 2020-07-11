Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle çok sevilen Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a geçmesi bekleniyordu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başlandığı konuşuluyor.

DİRİLİŞ'İN ERTUĞRUL'U BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLUYOR

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı konuşulsa da henüz yapım şirketinde ve ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.