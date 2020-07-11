13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan büyük finale hangi yarışmacıların gideceği merak konusu oldu. Survivor'da final heyecanı tüm hızla sürerken bu akşam adaya bir isim daha veda ediyor. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise 11 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna heyecanla yanıt arıyor. Peki, adaya veda eden isim kim oldu? Survivor yarı finale kim yükseldi? İşte eleme gecesine dair merak edilenler...
11 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
11 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı birazdan belli olacak. Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden ismi Dominik Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayında duyuracak.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.