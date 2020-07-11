13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan büyük finale hangi yarışmacıların gideceği merak konusu oldu. Survivor'da final heyecanı tüm hızla sürerken bu akşam adaya bir isim daha veda ediyor. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise 11 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna heyecanla yanıt arıyor. Peki, adaya veda eden isim kim oldu? Survivor yarı finale kim yükseldi? İşte eleme gecesine dair merak edilenler...

11 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

11 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı birazdan belli olacak. Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden ismi Dominik Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayında duyuracak.