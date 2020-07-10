Finaline sayılı günler kala daha da heyecanlanan Survivor'da dün ve önceki gün dokunulmazlık oyunları oynandı ve elenen kişi belli oldu. Peki çok önemli olan dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Elenmesi yönünde şans elde eden bu kişi hangi yarışmacıyı aday olarak gösterdi? Ada konseyinde yine heyecanlı ve gergin anlar yaşandı. Survivor iki eleme adayından SMS oyu en düşük olan Survivor 2020'ye veda etti. Peki bu isim kim oldu?
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da şu an adaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
"BURADA GÜZEL HİKAYELER BİRİKTİRDİM"
Elif Yıldırım Gören, adaya veda etmeden önce yaptığı konuşmada "İlk önce Acun Bey size teşekkür ediyorum, bana burada yarışma şansı tanıdığınız için. İkincisi burada tanıdığım güzel kalpli insanlara teşekkür ediyorum. Burada güzel hikayeler biriktirdim. Ailemi, eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Kimsenin kalbini kırmadan yarışmaya çalıştım. İyi ki gelmişim buraya ve iyi ki yarışmışım" dedi.
"SEN SURVİVOR'DA KADINLARIN ŞAMPİYONU OLDUN"
Elif'in vedası öncesinde konuşan Acun Ilıcalı ise, "Sen Survivor'da kadınların şampiyonu oldun. Sadece eşin, ailen değil seni izleyen tüm insanlar seyirciler seninle gurur duymuştur. Sercan gibi başın dik olarak, defalarca kazanmış, başarılı bir yarışmacı olarak gidiyorsun. Üzgünüm ama başın dik olarak buradan seni uğurladığımız için gururluyum" ifadelerini kullandı.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.