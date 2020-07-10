"BURADA GÜZEL HİKAYELER BİRİKTİRDİM"



Elif Yıldırım Gören, adaya veda etmeden önce yaptığı konuşmada "İlk önce Acun Bey size teşekkür ediyorum, bana burada yarışma şansı tanıdığınız için. İkincisi burada tanıdığım güzel kalpli insanlara teşekkür ediyorum. Burada güzel hikayeler biriktirdim. Ailemi, eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Kimsenin kalbini kırmadan yarışmaya çalıştım. İyi ki gelmişim buraya ve iyi ki yarışmışım" dedi.



"SEN SURVİVOR'DA KADINLARIN ŞAMPİYONU OLDUN"



Elif'in vedası öncesinde konuşan Acun Ilıcalı ise, "Sen Survivor'da kadınların şampiyonu oldun. Sadece eşin, ailen değil seni izleyen tüm insanlar seyirciler seninle gurur duymuştur. Sercan gibi başın dik olarak, defalarca kazanmış, başarılı bir yarışmacı olarak gidiyorsun. Üzgünüm ama başın dik olarak buradan seni uğurladığımız için gururluyum" ifadelerini kullandı.