TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı peşi sıra yaşandı. Bu akşam eleme adayları Elif Gören ve Cemal Can oldu. Adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismin Elif olduğunu duyurdu. Peki, Survivor Elif kimdir? Survivor'dan elenen Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.