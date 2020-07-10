Survivor finali ne zaman, hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı peşi sıra yaşandı. Eleme adayları Elif ve Cemal Can oldu. Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Elif olduğunu açıkladı. Final gününü heyecanla bekleyen izleyiciler bu kapsamda "Survivor finali ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2020 şampiyon ödülü ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.