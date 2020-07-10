10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı finale günler kala izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Acun Ilıcalı ada konseyinde yarışmaya veda eden ismin Elif olduğunu duyurmuştu. Adada kalan dört yarışmacı bu akşam Yasin, Berkan, Cemal Can ve Barış finale çıkmak için büyük çaba sarf ediyor. Özellikle programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor yarı final ilk eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor.
10 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarı finalde dokunulmazlığı kazanan isim ve ilk eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? İLK ELEME ADAYI...
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.