10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı finale günler kala izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Acun Ilıcalı ada konseyinde yarışmaya veda eden ismin Elif olduğunu duyurmuştu. Adada kalan dört yarışmacı bu akşam Yasin, Berkan, Cemal Can ve Barış finale çıkmak için büyük çaba sarf ediyor. Özellikle programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor yarı final ilk eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor.

10 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarı finalde dokunulmazlığı kazanan isim ve ilk eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.