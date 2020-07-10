Survivor Cemal Can Canseven dünkü bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak elenmesi yönünde bir isim söyleme şansını elde etti. Söylediği isim ise Elif oldu. Artık 4 kişinin kaldığı Survivor 2020'de Cemal Can'ın nasıl bir performans sergileyeceği, finale kalarak şampiyon olup olmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Survivor Cemal Can kimdir? Sorusunun yanıtı…
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da şu an adaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.