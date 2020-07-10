SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu.

9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da şu an adaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.