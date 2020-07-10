Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yerli komedi filmi Oflu Hoca Trakya'da konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu ve oyuncuları…

OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gider. Bu sırada Lüleburgaz'da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca'ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi'nin hapisten çıkması Oflu Hoca'nın Lüleburgaz'daki günlerini kabusa çevirir.

OFLU HOCA TRAKYA'YA NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya'da filmi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç