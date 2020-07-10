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    • 10.07.2020 18:02
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    • 10.07.2020 18:02
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    Oflu Hoca Trakya’da konusu nedir? Oflu Hoca Trakya’da oyuncuları kimdir?

    Oflu Hoca Trakya’da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya’da oyuncuları kimdir? Oflu Hoca Trakya’da konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yerli komedi filmi Oflu Hoca Trakya’da, eğlence dolu sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Oflu Hoca Trakya’da filmi hakkında merak edilenler!

    Oflu Hoca Trakya’da konusu nedir? Oflu Hoca Trakya’da oyuncuları kimdir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yerli komedi filmi Oflu Hoca Trakya'da konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu ve oyuncuları…

    OFLU HOCA TRAKYA'DA KONUSU

    Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gider. Bu sırada Lüleburgaz'da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca'ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi'nin hapisten çıkması Oflu Hoca'nın Lüleburgaz'daki günlerini kabusa çevirir.

    OFLU HOCA TRAKYA'YA NEREDE ÇEKİLDİ?

    Oflu Hoca Trakya'da filmi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.

    OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI

    Çetin Altay

    Gökhan Yıkılkan

    Gülhan Tekin

    Bilal Çatalçekiç

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