ERCAN KESAL KİMDİR?



1959 Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. 1984-90 yılları arasında Ankara'nın kasaba ve köylerinde hekimlik yaptı. 1990 yılında geldiği İstanbul'da özel sağlık sektöründe yer alarak; poliklinik ve tıp merkezleri kurdu. Halen,1997 yılında kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. 2004-2006 yıllarında İTİCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında Master Eğitimini bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimini sürdürüyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin Üç Maymun ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde senarist ve oyuncu, Vavien, Derin (kısa), Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın (1-2) , Ben O Değilim, Yol Kenarı, Paranın Kokusu, Bulantı, Kelebekler, "Görülmüştür" gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı.





İlk şiir ve yazıları, Tıp Fakültesi öğrencisi iken, İzmir'de çıkan "Dönem" dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında "Son Reçete" dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. "Era Yayınları"nın kurucularından oldu. "Şizofrengi"de yazdı. Gazetelerde her pazar düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.

"Peri Gazozu" isimli kitabı 2013 Temmuz ayında, ''Evvel Zaman'' isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında yayımlandı. 2015 yılında "Nasipse Adayız" isimli novellası yayınlandı. 2016 yılında "Zamanın İzinde" ve 2017 yılında "Aslında" kitapları yayınlamıştır. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal'la evli ve Poyraz'ın babasıdır.