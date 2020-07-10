BÜLENT ERSOY YAYINI NEDEN TERK ETTİ?



Yarışmada verilen düşük puanlar Aytekin ve Dilek arasında tartışma yarattı. Dilek'in kötü puanlardan Aytekin'i sorumlu tutması, ikili arasında sert atışmalara neden oldu. Ali ve Ece arasında da gerilim had safhaya geldi. Ece'nin çabaları karşısında Ali'nin rahat davranması ikili arasında kriz çıkarttı.

Gün sonunda puanların açıklanmasıyla kriz daha da büyürken çıkan tartışmalara dayanamayan Bülent Ersoy kapanışı beklemeden "Ne haliniz varsa görün" diyerek stüdyoyu hızla terk etti. Diva'nın bu hareketi stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.