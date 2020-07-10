Show TV'nin gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Kuaförüm Sensin yarışmasında çok heyecanlı anlar yaşandı. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Show TV Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olan bir olaya çok sinirlenerek canlı yayında stüdyoyu terk etti ve herkes şoke oldu. Yarışmayı izlememiş olanlar magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın ayrıntılarını merak etti.
BÜLENT ERSOY YAYINI NEDEN TERK ETTİ?
Yarışmada verilen düşük puanlar Aytekin ve Dilek arasında tartışma yarattı. Dilek'in kötü puanlardan Aytekin'i sorumlu tutması, ikili arasında sert atışmalara neden oldu. Ali ve Ece arasında da gerilim had safhaya geldi. Ece'nin çabaları karşısında Ali'nin rahat davranması ikili arasında kriz çıkarttı.
Gün sonunda puanların açıklanmasıyla kriz daha da büyürken çıkan tartışmalara dayanamayan Bülent Ersoy kapanışı beklemeden "Ne haliniz varsa görün" diyerek stüdyoyu hızla terk etti. Diva'nın bu hareketi stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.
BÜLENT ERSOY KİMDİR?
9 Haziran 1952 yılında Malatya'da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya'da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç'dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.
Konservatuardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği "Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin", Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.