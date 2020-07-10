ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecanla Ertuğrul Bey'in geleceği gün bekleniyor. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'la ilgili bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Selçuk Toros karakterine 2 sezon boyunca hayat veren Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey karakterini canlandıracağı iddiası çok konuşulacak. Geçtiğimiz haftalarda heyecan dolu bir bölümle ekranlara kısa süreliğine veda eden Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kimin canlandıracağı ise izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TAMER YİĞİT ERTUĞRUL BEY OLARAK GELİYOR
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ve pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ
Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak..
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?
Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."
Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:
1-Rol kendisini zorlamalı.
2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.
3-Toplumda etki bırakmalı.
4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.
5-Senaryo çok etkili olmalı
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?
13. yüzyılda dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.
IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler.
İLK KONAK YERİ KARACADAĞ'DIR
Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara'nın batısındaki Karacadağ'ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayıhanlılar Kayseri'de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya'ya gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk konak yeri Karacadağ'dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüştür.
CİHAD EMRİNİ YERİNE GETİRMEK İSTEDİ
Kayıların şanını yüceltmek ve İslam'ın cihad emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi'nin batı uc bölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması; ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uc geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu.
GAZİ ÜNVANI VERİLDİ
Ertuğrul Gazi'nin siyasi ve askeri dehası, cesareti, yiğitliği, zekâsı ve aksiyonunun bir sonucu olarak, XIII.asrın ortalarında Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, bu fetihlerin sonucunda mükâfat olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt/mülk olarak verdi.
Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt'te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına (valilerine) karşı kazandığı parlak başarılarından dolayı "gazi" unvanı aldı.
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.
Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.
Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN ÇOCUKLARI
Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocuklarının isimleri ise; Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç de kardeşi bulunmaktadır.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.
Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.