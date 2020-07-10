Survivor ilk finalist heyecanı sürüyor ve final için geri sayım devam ediyor. Programın sıkı takipçileri 10 Temmuz Survivor ilk finalist kim oldu sorusuna arama motorları üzerinde yanıt arıyor. Dün akşam Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Elif Gören olduğunu açıklamıştı. Böylece yarı finale kalan isimler Berkan Karabulut, Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz oldu. Yarı final dokunulmazlık oyununda dört yarışmacı bu akşam karşı karşıya geldi. Peki, Barış, Yasin, Berkan, Cemal Can finale ilk kim yükseldi? İşte merak edilenler...

10 TEMMUZ SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

10 Temmuz tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Survivor ilk finalist birazdan belli olacak ve haberimizin içerisinde yer alacaktır.