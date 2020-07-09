Survior'da final günü için geri sayım devam ediyor. Bu akşam dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti. Şimdi izleyiciler "Survivor 2020 finali ne zaman?" ve "Şampiyon ödülü ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor yarı final 4 finalist kimler oldu? İşte merak edilen detaylar...

SURVİVOR 4 FİNALİST KİMLER OLDU?

Survivor'da yarı finale kalan isimler Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.