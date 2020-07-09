Survivor Barış kimdir, boyu kaç? Survivor Barış Murat Yağcı nereli?

7 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.

Adadaki diğer arkadaşlarıyla vedalaşan Sercan ile Barış'ın arasında yaşanan diyalog ise geceye damga vurdu.

Barış, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' dedi.

"BEN SENİ HİÇBİR ZAMAN SATMADIM"

Survivor'da Sercan'ın vedası sırasında ise en ilginç sözler uzun zamandır aralarının açık olduğu Barış'tan geldi. Barış, Sercan'a sarılarak veda ederken, "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" dedi. Sercan ise "Yok tabi, o konuyu hiç bir zaman şey yapma" diyerek Barış'a destek verdi.

7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.

3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 9

MAVİ TAKIM: 10