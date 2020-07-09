Survivor Barış kimdir, boyu kaç? Survivor Barış Murat Yağcı nereli?

Survivor 2020'nin en gözde yarışmacılarından biri olan Barış Murat Yağcı daha önce oynadığı dizilerden dolayı ekranlara geldiği için hayatı daha da merak ediliyor. Final için geri sayım başlamışken Barış Murat Yağcı'nın birinci olup olmayacağı merak konusu. Sercan'ın ada konseyinde vedasında sarılan ve önemli bir şey söyleyen Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenleri derledik.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
7 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
Adadaki diğer arkadaşlarıyla vedalaşan Sercan ile Barış'ın arasında yaşanan diyalog ise geceye damga vurdu.
Barış, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' dedi.
"BEN SENİ HİÇBİR ZAMAN SATMADIM"
Survivor'da Sercan'ın vedası sırasında ise en ilginç sözler uzun zamandır aralarının açık olduğu Barış'tan geldi. Barış, Sercan'a sarılarak veda ederken, "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" dedi. Sercan ise "Yok tabi, o konuyu hiç bir zaman şey yapma" diyerek Barış'a destek verdi.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10