Geç oyuncu Hande Erçel kimdir? Şimdiye kadar pek çok dizide gördüğümüz ve usta oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde kendi gibi başarılı oyuncu Kerem Bursin ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeniden gündeme gelen Hande Erçel'in hayatına dair bilgiler de merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başladı. İşte ayrıntılar…
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model. Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.
2014 yılında Show Tv'de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.
2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.
Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.
Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.
Filmografisi
2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu
2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu
2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu
Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu
2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu
2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu
2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu
SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNDE EDA YILDIZ'I CANLANDIRIYOR!
Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler.
Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.