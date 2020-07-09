9 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı bu akşam en çok araştırılanlardan birisi oldu. Final için geri sayım devam ederken adada yarışmacılar ilk olarak dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Berkan oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından gözler ada konseyine ve yarışmaya kimin veda ettiğine çevrildi. İzleyiciler adaya kimin veda ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, Survivor'da adaya kim veda etti? İşte eleme gününe dair merak edilenler...

9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da şu an adaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.