9 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı bu akşam en çok araştırılanlardan birisi oldu. Final için geri sayım devam ederken adada yarışmacılar ilk olarak dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Berkan oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından gözler ada konseyine ve yarışmaya kimin veda ettiğine çevrildi. İzleyiciler adaya kimin veda ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, Survivor'da adaya kim veda etti? İşte eleme gününe dair merak edilenler...
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da şu an adaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? İLK ELEME ADAYI...
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN