"İSTERSEN NASIL BİRLİKTE OLDUĞUMUZU DA ANLAT"

Hasan D., 12 Haziran Cuma günü Ozan bey ve Deniz hanımın bir yemek programları vardı. Ben çifti ve deniz hanımın arkadaşı Edem beyi bomonti'de bir mekana bıraktım. Saat 22:30 sularında geri aldım. Denizin arkadaşı erdem bey Mecidiyeköy'de bir arkadaşının evine bırakıp biz ozan Bey'in arkadaşı Ramazan'ın evine çay içmeye gittik. Ben de çiftle birlikte yukarı çay içmeye çıktım ramazan bey eski kız arkadaşından konu açtı. Deniz hanım da ozan beyle tanıştığında bir sevgilisi olduğunu Ozan'la ilişkiye başladıklarında ayrıldıklarını söyleyince Ozan bey bozuldu. 'İstersen nasıl birlikte olduğumuzu da anlat' dedi. Ozan bey bozuldu ama konu kapandı ve başka konulardan sohbet etmeye devam ettiler. Ben saat 1:00 sularında deniz hanım ve ozan güven eve bırakıp ayrıldım gecenin üç sıralarında yeniden telefonum çaldı ozan bey deniz hanımı eve bırakmamı istedi. Ben geldiğimde deniz hanım kapının önünde bekliyordu arabaya bindiğinde bir şeyler olduğunu fark ettim ne oldu diye sorduğunda deniz hanım bana çok fena tartıştık Ozan yaralandı hemen arkadaşlarını ara ben bir şey yapmadım demeye başladı.