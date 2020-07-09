Çarşamba günlerine damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin geri döneceği gün için geri sayım devam ediyor. Son olarak Ertuğrul Bey'i Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Selçuk Toros karakterini canlandıran Tamer Yiğit'in canlandıracağı konuşulmaya başlandı.

TAMER YİĞİT ERTUĞRUL BEY OLARAK GELİYOR

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ve pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.