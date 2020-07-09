La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 3 Nisan tarihinde tüm dünyada yayınlandı. 4. sezonu tamamlayan izleyiciler 5. sezon tarihini öğrenmek istiyor. Yayınlandığı ilk sezondan itibaren büyük izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecan sürerken merak edilenleri sizin için derledik. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayında mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.