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    Son dakika: Şehir hastanelerine övgüler yağdırmıştı... Oyuncu ’un eşi taburcu oldu

    Oyuncu ’un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi , ve gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

    Oyuncu Umut Oğuz’un eşi taburcu oldu
    Oyuncu 'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi , ve gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.



    Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.

    ŞEHİR HASTANELERİNİ ÖVMÜŞTÜ
    Şehir hastanesiyle ilgili konuşan Oğuz, "Saçma sapan eleştiriler olduğunu buraya gelince anladım, çok önemli bir servet. İstediğin görüşe oy ver ama Sezar'ın hakkını Sezar'a diyorlar ya, eşimi yatırınca daha iyi anladım" demişti.

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