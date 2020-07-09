Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı finale günler kala merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere adada beş yarışmacı kaldı ve yarışmacılar finale adım kala yarı finale kalmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu akşam adada dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme gününe dair detaylar...
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Adaya veda isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? İLK ELEME ADAYI...
8 Temmuz Survivor dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN