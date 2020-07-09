Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı finale günler kala merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere adada beş yarışmacı kaldı ve yarışmacılar finale adım kala yarı finale kalmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu akşam adada dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme gününe dair detaylar...

SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Adaya veda isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.