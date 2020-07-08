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    • 08.07.2020 18:04
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    • 08.07.2020 18:04
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    kimdir? konusu nedir?

    konusu nedir? kimdir? Tam Gaz konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yabancı aksiyon filmi Tam Gaz, heyecan dolu sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Tam Gaz filmi hakkında merak edilenler!

    Tam Gaz oyuncuları kimdir? Tam Gaz filmi konusu nedir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı aksiyon filmi Tam Gaz konusu nedir? kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği konusu ve oyuncuları…

    TAM GAZ KONUSU

    Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

    TAM GAZ OYUNCULARI

    Ansel Elgort – Baby

    Jon Bernthal – Griff

    Jon Hamm – Buddy

    Eiza Gonzalez – Darling

    Micah Howard – Barista

    Lily James – Debora

    Morgan Brown – Street Preacher

    Kevin Spacey – Doc

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