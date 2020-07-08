Tam Gaz oyuncuları kimdir? Tam Gaz filmi konusu nedir?

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı aksiyon filmi Tam Gaz konusu nedir? Tam Gaz oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Tam Gaz filmi konusu ve oyuncuları…

TAM GAZ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

TAM GAZ OYUNCULARI

Ansel Elgort – Baby

Jon Bernthal – Griff

Jon Hamm – Buddy

Eiza Gonzalez – Darling

Micah Howard – Barista

Lily James – Debora

Morgan Brown – Street Preacher

Kevin Spacey – Doc