Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yerli komedi filmi Oflu Hoca'nın Şifresi, eğlence dolu sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi filmi hakkında merak edilenler!
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU
Doğanspor yerel bir futbol takımı olarak bilinir. Başkanlık seçimi yaklaşmıştır. Doğanspor başkanlığı için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçsede başkanlığı bırakmamaktadır. Yerel bir kanalın programında konuk olarak çıkar ama başı dertten kurtulmaz. Ayrıca fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider.
Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler Oflu Hoca'yı iyice çileden çıkarmaktadır. Oflu Hoca başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır. İşte gelişmeler böyle devam eder.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Didem Balçın - Asiye
Başak Daşman - Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu - Ürolog
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Füruzan Asena Ongan - Nur
Onur Dilber - İdris
Deha Beşyıldız - Metin
Timur Ölkebaş - Pompacı
Ali Demirel - Lemi
Ceyhun Gen - Zeki
Emin Albayrak - Yaşar
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Yılmaz Vural - Oyuncu
Özlem Savaş - Ürolog
Ahmet Kural - Bakan