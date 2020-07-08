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    • 08.07.2020 18:00
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    • 08.07.2020 18:00
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    Oflu Hoca’nın Şifresi konusu nedir? Oflu Hoca’nın Şifresi oyuncuları kimdir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yerli komedi filmi Oflu Hoca’nın Şifresi konusu nedir? Oflu Hoca’nın Şifresi oyuncuları kimdir? Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Oflu Hoca’nın Şifresi filmi konusu ve oyuncuları…

    Oflu Hoca’nın Şifresi konusu nedir? Oflu Hoca’nın Şifresi oyuncuları kimdir?

    Oflu Hoca'nın Şifresi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kimdir? Oflu Hoca'nın Şifresi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak yerli komedi filmi Oflu Hoca'nın Şifresi, eğlence dolu sahnelerle ekranlara geliyor. Televizyonlarda yayınlanan filmler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi filmi hakkında merak edilenler!

    OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU

    Doğanspor yerel bir futbol takımı olarak bilinir. Başkanlık seçimi yaklaşmıştır. Doğanspor başkanlığı için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçsede başkanlığı bırakmamaktadır. Yerel bir kanalın programında konuk olarak çıkar ama başı dertten kurtulmaz. Ayrıca fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider.

    Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler Oflu Hoca'yı iyice çileden çıkarmaktadır. Oflu Hoca başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır. İşte gelişmeler böyle devam eder.

    OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI

    Çetin Altay - Oflu Hoca
    Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
    Köksal Engür - Ali Osman
    Didem Balçın - Asiye
    Başak Daşman - Ümmiye
    Tarık Papuççuoğlu - Ürolog
    Mehtap Bayri - Meryem
    Eser Eyüboğlu - Kadir
    Füruzan Asena Ongan - Nur
    Onur Dilber - İdris
    Deha Beşyıldız - Metin
    Timur Ölkebaş - Pompacı
    Ali Demirel - Lemi
    Ceyhun Gen - Zeki
    Emin Albayrak - Yaşar
    İsrafil Köse - Manav
    Buket Dereoğlu - Moderatör
    Yılmaz Vural - Oyuncu
    Özlem Savaş - Ürolog
    Ahmet Kural - Bakan

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