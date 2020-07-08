2010 yılında 'The Rum Diary' filminin setinde tanışan Johnny Depp ve Amber Heard daha sonra 3 Şubat 2015 tarihinde evlendiler.

2011 yılında "Drive Angry/ İntikam Yolu" filminde Nicolas Cage, William Fichtner, Billy Burke ile başrolde oynadı.

2015 yılında "The Adderall Diaries" filminde James Franco, Christian Slater, Ed Harris, Cynthia Nixon ile beraber oynadı.

2018 yılında "Aquaman" adlı filmde Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo rolünden tanıdığımız Jason Momoa ile başrolde oynadı.

Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008-2012 yılları arasında bir ilişki yaşamıştı. Birlikte oynadıkları filmden sonra beraber yaşamaya başladığı sinema oyuncusu Johnny Depp ile 3 Şubat 2015 tarihinde evlendi. 2016 yılının Mayıs ayında şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Bu ayrılık sonrasında Amber Heard, Elon Musk ile kısa bir birliktelik yaşadı. Fakat birkaç sonra bu birlikteliği de bitirdi.



