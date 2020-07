AMBER HEARD KİMDİR?



Amber Heard, 22 Nisan 1986 tarihinde Austin, Texas, ABD'de Paige Parsons, David Heard çiftinin kızı olarak doğmuştur. Tam adı Amber Laura Heard'dır. Tek kız kardeşi vardır. Amber Heard, 17 yaşında iken okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'ta oyunculuğa başladı. Amber Heard, 2010 yılı Maxim adın yarışmasında 13.sırayı almıştır.





2008 yılında Never Back Down/ Asla Pes Etme filminde Sean Faris, Cam Gigandet, Djimon Hounsou, başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında "All the Boys Love Mandy/ Vahşet Partisi" filminde Toronto Uluslararsı Film Festivalinde yer almıştır.

2008 yılında rol aldığı Never Back Down ve Pineapple Express filmleri sonrasında en iyi genç Holywood yıldızı ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu ödülü alması sonrasında The Informers, The Stepfather, Zombieland ve the Joneses gibi önemli filmlerde de oynadı.