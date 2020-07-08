En olaylı boşanmalardan biri Amber Heard Johnny Depp Amber olmuştu ve gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Heard Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını gösteren ses kayıtları ve görüntüler ile mahkemeye başvurmuştu. Johnny Depp ise kendisinin şiddet gördüğünü ve aldatıldığını öne sürdü. Amber Heard Johnny Depp iftira davasının nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.
AMBER HEARD KİMDİR?
Amber Heard, 22 Nisan 1986 tarihinde Austin, Texas, ABD'de Paige Parsons, David Heard çiftinin kızı olarak doğmuştur. Tam adı Amber Laura Heard'dır. Tek kız kardeşi vardır. Amber Heard, 17 yaşında iken okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'ta oyunculuğa başladı. Amber Heard, 2010 yılı Maxim adın yarışmasında 13.sırayı almıştır.
2008 yılında Never Back Down/ Asla Pes Etme filminde Sean Faris, Cam Gigandet, Djimon Hounsou, başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında "All the Boys Love Mandy/ Vahşet Partisi" filminde Toronto Uluslararsı Film Festivalinde yer almıştır.
2008 yılında rol aldığı Never Back Down ve Pineapple Express filmleri sonrasında en iyi genç Holywood yıldızı ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu ödülü alması sonrasında The Informers, The Stepfather, Zombieland ve the Joneses gibi önemli filmlerde de oynadı.
2010 yılında 'The Rum Diary' filminin setinde tanışan Johnny Depp ve Amber Heard daha sonra 3 Şubat 2015 tarihinde evlendiler.
2011 yılında "Drive Angry/ İntikam Yolu" filminde Nicolas Cage, William Fichtner, Billy Burke ile başrolde oynadı.
2015 yılında "The Adderall Diaries" filminde James Franco, Christian Slater, Ed Harris, Cynthia Nixon ile beraber oynadı.
2018 yılında "Aquaman" adlı filmde Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo rolünden tanıdığımız Jason Momoa ile başrolde oynadı.
Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008-2012 yılları arasında bir ilişki yaşamıştı. Birlikte oynadıkları filmden sonra beraber yaşamaya başladığı sinema oyuncusu Johnny Depp ile 3 Şubat 2015 tarihinde evlendi. 2016 yılının Mayıs ayında şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Bu ayrılık sonrasında Amber Heard, Elon Musk ile kısa bir birliktelik yaşadı. Fakat birkaç sonra bu birlikteliği de bitirdi.