Ekranların başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın bu sezon yayınlanan bölümlerinde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitedi. Yeni sezonda kadroya yeni isimler katılmaya devam edecek. Diziye son olarak Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun diziye katılması heyecanı doruklara çıkarmıştı. Diziyle ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı ve Savcı Bey karakterini canlandıracağı iddia ediliyor. Peki, Mert Öcal, Kuruluş Osman kadrosuna mı katılıyor? İşte merak edilenler...

MERT ÖCAL KURULUŞ OSMAN KADROSUNA MI KATILIYOR?

Survivor 2020'ye yakın bir süreçte veda eden Mert Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'a katılacağına dair yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak dizinin yapımcı şirketi ve yayıncı kuruluşundan konu hakkında açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.