8 Temmuz Survivor dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Büyük finale sayılı günler kala heyecan devam ederken izleyiciler bu akşam oynanan oyunu hangi yarışmacının kazandığını ve ilk eleme adayın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? İLK ELEME ADAYI...

8 Temmuz Survivor dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Oyunu kazanan yarışmacı ve söylediği ilk eleme adayı belli olunca haberimizin içerisinde yer alacaktır.