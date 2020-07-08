Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Altı kişi kalan yarışmacılardan üçü bu hafta eleme potasına girdi, en düşük SMS alan ise hayallerine veda etti. Peki dün akşam Survivor'dan kim elendi? Birinci olmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan hangisi adadan ayrıldı? Survivor büyük ödülü de oldukça dikkat çekti ve hem kırmızı hem de mavi takım bu ödül için uğraştı. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayan bir takım Survivor büyük ödülün kazananı oldu, peki bu takım hangisi oldu?
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor 2020 eleme heyecanı sona erdi. Berkan, Sercan ve Yasin üçlüsünden en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi Sercan Yıldırım oldu.
Acun Ilıcalı toplu SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oyu alarak adaya veda eden kişi belli oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN