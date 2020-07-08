Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Altı kişi kalan yarışmacılardan üçü bu hafta eleme potasına girdi, en düşük SMS alan ise hayallerine veda etti. Peki dün akşam Survivor'dan kim elendi? Birinci olmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan hangisi adadan ayrıldı? Survivor büyük ödülü de oldukça dikkat çekti ve hem kırmızı hem de mavi takım bu ödül için uğraştı. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayan bir takım Survivor büyük ödülün kazananı oldu, peki bu takım hangisi oldu?