TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Son ödül oyununu mavi takım kazandı ve ödülde eğlenceli anlar yaşandı. Ardından ada konseyi toplantı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismin Sercan olduğunu açıkladı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.