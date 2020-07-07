TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Son ödül oyununu mavi takım kazandı ve ödülde eğlenceli anlar yaşandı. Ardından ada konseyi toplantı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismin Sercan olduğunu açıkladı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR SERCAN KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN