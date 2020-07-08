Müge Anlı, 8 Temmuz son bölümde Atv ekranlarında Hasan Ay cinayetini araştırmaya başladı. Faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ve ekibi bu kez Aydın'daydı... Aydın'da trafik kazasında öldüğü sanılan Hasan Ay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 yıldır acıları dinmeyen Hasan Ay'ın ailesi olayın aydınlatılması için Müge Anlı ekibinden yardım istedi. Peki, Hasan Ay kimdir, kim tarafından öldürüldü?

TRAFİK KAZASI SANILDI, CİNAYET ÇIKTI!

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde Hasan Ay'ın kullandığı 09 UB 111 plakalı otomobil, köy girişindeki aile mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Hasan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk başta kaza sonucu ölüm sanılan olayın kaza değil, cinayet olduğu sonradan anlaşıldı. Yapılan otopside Hasan Ay'ın iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.