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    • 08.07.2020 15:28
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    üge Anlı Hasan Ay cinayetini araştırıyor! 6 yıl önce pusu kuruldu, eve dönüş yolunda öldürüldü! Katil kim?

    Faili eçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Aydın'da trafik kazasında öldüğü sanılan Hasan Ay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 yıldır acıları dinmeyen Hasan Ay’ın ailesi olayın aydınlatılması için Müge Anlı ekibinden yardım istedi. Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde son durum nedir? İşte 8 Temmuz Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

    Kaza sanıldı, pusu çıktı! Müge Anlı...

    Müge Anlı, 8 Temmuz son bölümde Atv ekranlarında Hasan Ay cinayetini araştırmaya başladı. Faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ve ekibi bu kez Aydın'daydı... Aydın'da trafik kazasında öldüğü sanılan Hasan Ay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 yıldır acıları dinmeyen Hasan Ay'ın ailesi olayın aydınlatılması için Müge Anlı ekibinden yardım istedi. Peki, Hasan Ay kimdir, kim tarafından öldürüldü?

    TRAFİK KAZASI SANILDI, CİNAYET ÇIKTI!

    Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde Hasan Ay'ın kullandığı 09 UB 111 plakalı otomobil, köy girişindeki aile mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Hasan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk başta kaza sonucu ölüm sanılan olayın kaza değil, cinayet olduğu sonradan anlaşıldı. Yapılan otopside Hasan Ay'ın iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.



    Hasan Ay'ın katillerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dört ay süren titiz çalışmanın ardından 7 kişinin şüpheli olarak ifadelerine başvurdu. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetle ilgili görülen yargılamaların ardından tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.

    Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ay'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, kendileriyle aynı köylü olan Bülen'ten şüphelendiklerini dile getirdi. Bülent Bey'in eski eşinin telefon görüşmeleri nedeniyle Ay ailesiyle tartıştığı ortaya çıktı.
    Haberler Magazin Müge Anlı Hasan Ay cinayetini araştırıyor! 6 yıl önce pusu kuruldu, eve dönüş yolunda öldürüldü! Katil kim?
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