ABAJURLA ÇENESİNE VURULMUŞ

Soruşturma dosyasına sunulan 18 Haziran 2020 16.26 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Deniz Bulutsuz'un yapılan muayenesinde 12 Haziran gecesi abajurla çenesine vurulduğunu, bu nedenle çene ucunda düzensiz laserasyonu olduğu belirtildi. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.