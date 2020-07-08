BULİMİYA NERVOZA NEDİR?



Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler. Bu yeme işlemini genellikle yalnız kaldıklarında çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar.

Daha sonra yediklerinin kilo almasına neden olmaması için aşağıdakilerden birini yapar:

kusma (isteyerek kusma)

uygun olmayan bir şekilde laksatif, lavman, diüretik veya diğer ilaçların kullanımı,

yoğun egzersiz.

Tanı ölçütleri:

Yineleyen tıkınırcasına yeme nöbetleri

Yeme kontrolünün kalkması

Kilo almaktan korunmak için kusma nöbetinin gerçekleşmesi

Egzersiz yapma veya yemek yememe gibi çözümlere başvurma

Vücudunun biçimi ve ağırlığından etkilenme





BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ NELERDİR?



-Vücut ağırlığının sürekli değişmesi

-Parmaklarda yara

-Boğazında yara (kusmaktan kaynaklı)

-Depresyon ve anksiyete



TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bulimiya nervozada bilişsel davranışçı terapi ve ilaçla tedavi birlikte uygulanmaktadır. Terapiler ile erken dönem travma yaşantıları ve bunlara yönelik çalışmalar, stresle mücadele, bedeni olumlu algılama, duygudurumla ilgili düzenlemeler ve dürtü kontrolü sağlama konularında gelişme sağlanır. İlaçlı tedaviler ile kaygı ve depresif belirtilerde normalleşme, öfke kontrolü alanında iyileşmeler gerçekleştirilmektedir.

