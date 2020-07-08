Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nevroza gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Çok kilo alması ve selülitlerinin oluşmasının sebebinin bulimia nevroza hastası olmasından kaynaklandığını söyleyen Duygu Özaslan tedavi aşamasında olduğunu da sözlerine ekledi. Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nevroza hakkında merak edilenleri ve açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz.
"İYİLEŞME SÜRECİNDE OLDUĞUM İÇİN KİLO ALDIM"
Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini şu sözlerle duyurdu:"Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz."
BULİMİYA NERVOZA NEDİR?
Bulimiya nervoza veya kısaca bulimiya bir yeme bozukluğudur. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yerler. Bu yeme işlemini genellikle yalnız kaldıklarında çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar.
Daha sonra yediklerinin kilo almasına neden olmaması için aşağıdakilerden birini yapar:
kusma (isteyerek kusma)
uygun olmayan bir şekilde laksatif, lavman, diüretik veya diğer ilaçların kullanımı,
yoğun egzersiz.
Tanı ölçütleri:
Yineleyen tıkınırcasına yeme nöbetleri
Yeme kontrolünün kalkması
Kilo almaktan korunmak için kusma nöbetinin gerçekleşmesi
Egzersiz yapma veya yemek yememe gibi çözümlere başvurma
Vücudunun biçimi ve ağırlığından etkilenme
BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ NELERDİR?
-Vücut ağırlığının sürekli değişmesi
-Parmaklarda yara
-Boğazında yara (kusmaktan kaynaklı)
-Depresyon ve anksiyete
TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Bulimiya nervozada bilişsel davranışçı terapi ve ilaçla tedavi birlikte uygulanmaktadır. Terapiler ile erken dönem travma yaşantıları ve bunlara yönelik çalışmalar, stresle mücadele, bedeni olumlu algılama, duygudurumla ilgili düzenlemeler ve dürtü kontrolü sağlama konularında gelişme sağlanır. İlaçlı tedaviler ile kaygı ve depresif belirtilerde normalleşme, öfke kontrolü alanında iyileşmeler gerçekleştirilmektedir.