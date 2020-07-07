TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanan dokunulmazlık oyunununun ardından eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin oldu. Gözler bu akşam ödül oyunununu hangi takımın kazanacağına ve adaya hangi yarışmacının veda edeceğine çevrildi. Peki, 7 Temmuz Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor büyük ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.