TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Survivor'da performansıyla ve tavırlarıyla dikkat çeken isimlerden birisi de Berkan Karabulut. İzleyiciler yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle Berkan Karabulut kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı...

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.