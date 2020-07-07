Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıran kırana geçen ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lik skorla mavi takım oldu ve ödülün keyfini çıkardılar. Oyunun ardından ada konseyi toplandı ve 7 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından özellikle bu saatlerde merakla araştırılıyor. Peki, Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte merak edilen detaylar...

7 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.