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    • 07.07.2020 18:36
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    • 07.07.2020 18:36
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    Yıldırım kimdir? , kaç yaşında, nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Yıldırım kimdir? Survivor 2020 yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yarı finalde yaşanan kıran kırana mücadelelerin ardından gözler eleme adaylarına çevrildi. Üç eleme adayından birisi olan sorusuna da yanıt aranıyor. Renkli karakteriyle ada yaşamında ve yarışmalarda dikkat çeken Sercan Yıldırım, Nisa ile olan aşkıyla günlerce konuşulmuştu.

    Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    kimdir? Survivor 2020'de gösterdiği performansla dikkat çeken , kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor 2020 yarışmasında yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde üç eleme adayından birisi olan Sercan'ın kim olduğu da merak ediliyor. Elenebilecek isimlerden birisi olarak gösterilen Sercan'ın yarışma öncesi hayatı da merak ediliyor. İşte, sorusunun yanıtı!

    SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

    Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

    Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

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