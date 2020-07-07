Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Sercan kimdir? Survivor 2020'de gösterdiği performansla dikkat çeken Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor 2020 yarışmasında yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde üç eleme adayından birisi olan Sercan'ın kim olduğu da merak ediliyor. Elenebilecek isimlerden birisi olarak gösterilen Sercan'ın yarışma öncesi hayatı da merak ediliyor. İşte, Survivor Sercan kimdir sorusunun yanıtı!

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.