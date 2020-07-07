Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.07.2020 22:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 22:10
    ABONE OL

    , adaya kim veda etti? Survivor'a bu hafta veda eden isim...

    Dün akşam Survivor 2020’de yine nefes kesen anlar yaşandı. Büyük ödül oyunu için kırmızı ve mavi takımlar kıyasıya mücadele etti ve kazanan sadece tek bir taraf oldu. Peki Survivor 2020 büyük ödülü hangi takım kazandı? Sonrasında ise her Salı olduğu gibi yine heyecan dolu bir ada konseyi yaşandı. Üç eleme adayından SMS puanı en düşük olan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki ? İşte finale doğru yaklaşan yarışmada yaşananlar…

    Survivor kim elendi? Survivor 2020 büyük ödülü hangi takım kazandı?

    Survivor 2020 finaline az bir zaman kala kazanma hırsı daha da artıyor. Yarışmacılar ellerinden gelenin fazlasını yaparak oyunları almaya çalışıyor. Bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazananlar adadan elenmesi yönünde isimleri söyledi. Peki Survivor eleme bireysel dokunulmazlıkları kimler kazandı? Hangi üç yarışmacı bu hafta eleme potasına girdi? Survivor'da bu hafta elenen kim oldu? Diğer yandan heyecanlı geçen karşılaşmada büyük ödül hangi takımın oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ, ADAYA KİM VEDA ETTİ?

    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti sorusunun yanıtı belli olunca haberimizde yer alacaktır.

    6 TEMMUZ SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı.

    3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

    3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 9

    MAVİ TAKIM: 10

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 4

    MAVİ TAKIM: 10

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF

    MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN

    30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Acun Ilıcalı geçen hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.
    Haberler Magazin Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor'a bu hafta veda eden isim...
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri