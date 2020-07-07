Survivor 2020 finaline az bir zaman kala kazanma hırsı daha da artıyor. Yarışmacılar ellerinden gelenin fazlasını yaparak oyunları almaya çalışıyor. Bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazananlar adadan elenmesi yönünde isimleri söyledi. Peki Survivor eleme bireysel dokunulmazlıkları kimler kazandı? Hangi üç yarışmacı bu hafta eleme potasına girdi? Survivor'da bu hafta elenen kim oldu? Diğer yandan heyecanlı geçen karşılaşmada büyük ödül hangi takımın oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor kim elendi, adaya kim veda etti sorusunun yanıtı belli olunca haberimizde yer alacaktır.