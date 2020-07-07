Survivor 2020 finaline az bir zaman kala kazanma hırsı daha da artıyor. Yarışmacılar ellerinden gelenin fazlasını yaparak oyunları almaya çalışıyor. Bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazananlar adadan elenmesi yönünde isimleri söyledi. Peki Survivor eleme bireysel dokunulmazlıkları kimler kazandı? Hangi üç yarışmacı bu hafta eleme potasına girdi? Survivor'da bu hafta elenen kim oldu? Diğer yandan heyecanlı geçen karşılaşmada büyük ödül hangi takımın oldu?
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADAYA KİM VEDA ETTİ?
Survivor kim elendi, adaya kim veda etti sorusunun yanıtı belli olunca haberimizde yer alacaktır.
6 TEMMUZ SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı geçen hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.