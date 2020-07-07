Exatlon Challenge Türkiye Dilara Aydın yarışmadaki performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Hayatına dair bilgiler merak edilerek sıkça araştırılıyor. Exatlon Challenge Dilara yarışma için oldukça iddialı sözler söyledi, dobra sözleriyle ön plana çıkan yarışmacılardan biri oldu. İşte Exatlon Challenge Dilara kimdir sorusunun yanıtı…
DİLARA AYDIN KİMDİR?
23 yaşındaki Dilara Aydın, Oğlak burcu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Halka İlişkiler Bölümü mezunu. İzmir'li. Whooper isminde bir kedisi var. Instagram'de 102 bin, Youtube'ta 3 bin 720 takipçisi bulunuyor. Yemek, moda, makyaj, kişisel bakım konularında paylaşımlar yapıyor.
Takipçileriyle yaptığı sohbetler aslında Dilara Aydın'ın nelerden hoşlandığı hakkında net fikirler veriyor. İşte kendi sözleriyle Dilara Aydın...
"19 yaşına dönseydim geçmeyecek acı ve unutulmayacak hiçbir şey yoktur. Kafana takma derdim. Aşırı pozitif bir insan değilim aslında. Sadece artık mutlu olduğum şeyi yapıyorum. Mutlu olduğum insanlarlayım ve mutlu olduğum gibi davranıyorum. Aşırı moralim bozulunca müzik dinliyorum, yemek yiyorum, yürüyüşe çıkabilirim. Bazen ise hiçbir şey yapmıyorum. Öyle oturup geçmesini bekliyorum. Gelecek kaygım olmuyor dersem yalan olur ama ben bugünü yaşamayı çok seviyorum. Diş konusunda takıntılıyım.
Hayat mottom; kendin ol, dürüst ol, sabırlı ol ve her zaman devam et. Kalabalık arkadaş grubumla birlikte yemek yemeyi, eğlenmeyi çok seviyorum. Aile çok seviyorum. Benim için birincisi ve en önemlisi enerji düşüren, bir şeylerden keyif almayı bilmeyen, stabil yaşayan birinin benim hayatımda yeri olamaz. Çünkü ben hareketlilik seviyorum. Vegan olamam ama vejeteryan olabilirim. Çünkü et ve et ürünlerini sevmiyorum. Bütün dövmelerimin ufak tefek anlamları var. Evlenmeye karşı bir insan değilim tabii ki.
Yanındayken kendimi olduğum gibi hissettiğim, ekstra bir çaba sarf etmediğim mutlu olduğum, çabasız sevdiğim biriyle evlenirim. Ben bir kere bir şeyden soğuduysam onu tekrar yaşayamıyorum. Bu konuda biraz gaddar olabilirim. Saçlarıma deli gibi bakıyorum. Maske yapıyorum, hindistan cevizi yağı yapıyorum ayda iki kere. Keratin bakımı yapıyorum. Kesinlik tipik bir oğlak burcuyum. Tragus ve antitragus piercinglerim var. Antitragus yaptırırken birazcık korkmuştum aslında çok acıyacak diye. İstanbul'a taşınmayı neden olmasın. Düşünürüm."