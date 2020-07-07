Dünyaca ünlü rapçi Cardi B şu sıralar Muhteşem Yüzyıl dizisini izleyerek çok konuşulacak paylaşımlar yapıyor. Twitter hesabından son olarak "Senden nefret ediyorum Nurbanu" şeklinde twit atan rapçi, Hürrem Sultan takımından olduğunu takipçilerine duyurdu. Açıklamanın ardından Nurbanu Sultan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nurbanu Sultan kimdir? İşte padişah 2. Selim'in eşi Nurbanu Sultan'ın hayatına dair merak edilenler...
NURBANU SULTAN KİMDİR?
Nurbanu Sultan'ın 1525 veya 1530 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 6 Aralık 1583'te İstanbul'da vefat etmiştir. Osmanlı Padişahı II. Selim'in hasekisi, Sultan III. Murad'ın annesi ve Haseki Hürrem Sultan'ın gelinidir.
Kökeni ve nereden geldiği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Şehzade Selim'in 1559 Ekim'inde Venedik'e gönderdiği Hasan Çavuş'un senatoda verdiği bilgilere göre adının Cecilia olduğu, Paros adasında Venedikli idareci Nicolò Venier ile Baffo ailesinden Violante'nin kızı olarak doğduğu söylenir ancak bu bilgiler başka kaynakla teyit edilememektedir.
Bir başka rivayette, 1537'de savaş esnasında Venedik idaresindeki Korfu adasından Grek bir ailenin kızıyken esir alındığı ve adının Kali olduğu söylenir. Rivayetler arasında Korfu'da Venedikli soylu ve zengin bir aile olan Quartaniler'e mensup bulunduğu da söylenir.
I. Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından saraya alınarak eğitime yollandı. Daha sonraki yıllarda kendisine Haseki Hürrem Sultan tarafından Nurbanu yani "ışık saçan kraliçe" adı verilerek II. Selim ile evlendirildi.
Nurbanu Sultan zekasıyla Hürrem Sultan'ın ilgisini çekmiş ve onun tarafından Manisa sancağına eğitime yollanmıştır. Döndüğünde ise güzelliğiyle de Hürrem Sultan'ın beğenisini kazanmayı başaran Nurbanu Sultan Şehzade Selim ile evlenir ve Hürrem Sultan'ın gelini olur. Şehzade Selim'in Nurbanu'nun aşkıyla yazdığı şiirler Divan Edebiyatı'nın en güzel örnekleri arasında yer alır.
Selim tüm kardeşlerinin ölümüyle önce Kanuni Sultan Süleyman'nın varisi, daha sonra da 29 Eylül 1566 tarihinde I. Süleyman'ın vefat etmesi üzerine Osmanlı Padişahı oldu.
Selim'in 21 Aralık 1574 tarihinde ölümü üzerine ise, Nûr-Banû Sultan'ın oğlu Murat'ın Osmanlı tahtına çıkmasıyla, Nûr-Banû Sultan da Valide-i Atik Sultan unvanını aldı. "Atik" eski anlamına gelmektedir; ilk ve en büyük valideyi kasteder. Bazı tarihçilere göre cariyelikten gelerek "Valide Sultan" unvanını alan ilk kişidir. Bundan dolayı "atik" unvanını aldığı düşünülür.
İşte Cardi B'nin Hürrem Sultan ve Nurbanu Sultan paylaşımları...