İstanbul'da en sevdiğin semt ve favori mekân hangisidir?

Denizi gördüğüm her yer benim için çok özel ve çok güzel. Özellikle belirtmem gerekiyorsa bir yeri Arnavutköy, Bebek tarafını çok severim. Orada da gittiğim bir balıkçı İrfan abi var. Çok rahat hissederim orada kendimi. Bir de Emirgan'da gittiğim ve beğendiğim bir yer var.

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Zafer Algöz oyunculuk anlamında çok keyif aldığım biridir. Ama Gülçin Hatıhan da diyebilirim. Annemi oynuyor şu an kendisi.

İçinde yer almaktan en çok mutluluk duyduğun proje hangisi?

Hepsinin kendince bir değeri var. Ama Hercai uzun soluklu olduğu için ve karakterimi daha fazla tanıyabilme imkânım olduğu için bu karakterimi de çok seviyorum.

Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?

Küçükken abim bana şunu öğretmişti: Annem babam istemediğin bir şey yapıyorsa kafanı yere vur. Ben de böyle durumlarda kafamı dan dan dan yere vuruyormuşum ama hiçbir reaksiyon alamıyormuşum ve durmak zorunda kalıyormuşum. Bir de filmlerde izleriz ya, tadı kaçınca kız masadan kalkar gider. Ben de bir kere onu yaptım. Bir gün boyunca bana yemek verilmedi. Cezalandırıldım. Sonra dedim ki böyle olmuyormuş bu işler.

En beğendiğin yerli/yabancı oyuncular kim?

Haluk Bilginer, Demet Evgar, Natalie Portman, Johny Depp, Margot Robbie.

En güçlü ve en zayıf yönün nedir?

İkisi de insanlara en başta çok değer veriyor olmam. Kendim gibi görmeye çalışıyorum insanları. Avantajı, bu özelliğimden dolayı insanlarla tatlı bir ilişkimiz oluyor. Ama dezavantajı zarar vermeyecek dediğim insanlar tarafından zarara uğratılıyorum.

En çok ne için para harcarsın?

Yemek. Ve değer verdiğim insanları mutlu edebilecek ne varsa onları da yaparım.

En son hangi duruma delirecek kadar kızdın?

Özgürlüğümün kısıtlandığını hissettiğimde.

İlay'ın bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı, takipçilerini şaşırtacak nesi var?

Ben çiğ yiyorum her şeyi. Çiğ et yiyorum, çiğ balık yiyorum. Denizden balığı çıkarıp kafasını koparıp temizleyip 3 dakikada yerim. Çocukken kasap olmak istiyordum. Kasap amcalara giderdim. Hatta onlar benim içim kasapçı amcalardı. Et reyonunda aşk yaşardım. Eti aldığımda bir parça keser yerim. Çiğ kıymayı, çiğ hamuru yemeyi de çok severim.