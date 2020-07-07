Karantinada en özlediğin şey ne oldu?

Halay çekmek diyormuşum. Kalabalık bir şekilde arkadaş ortamımla birlikte bir şeyler yapabilmeyi çok özledim. Bunları şu an yapamıyoruz. Kendi özgürlüğümüzü kısıtlayıcı hiçbir şey olmadan –ben özgürlüğüme çok düşkünümdür- zaman geçirmeyi çok özledim.

Hercai'nin çekimlerine yeniden ne zaman başlayacaksınız? Yaren'i özledin mi?

Yaren'i ilk günkü gibi hem seviyorum hem özlüyorum. Çekimlerimiz ağustosun ilk haftası veya 2. haftası gibi başlayacak. Yaren'i tabiki özledim. Çünkü Yaren değişik bir kız, gelgitleri olan bir kız. Şu anki gerçek İlay o kadar stabil bir hayat yaşıyor ki, aksiyonsuz… O yüzden tabiki özledim Yaren'in renkli kişiliğini.

Yaren, bugüne kadar oynadığın rollerden oldukça farklı. İçinde bu kadar kötülük barındıran bir karakteri canlandırmak başlarda zorladı mı?

Aslında zorladı. Çünkü bir insan bu kadar da kötü olamaz dediğim çok fazla sahneleri oldu Yaren'in. Ama bunun bana renk de kattığını düşünüyorum. Çünkü ben ilk defa bu kadar ağır bir dram dizisi çekiyorum. Bu yüzden benim için çok önemli bir yeri var. Yaren ve İlay çok farklı karakterler. Herkes ağlarken herkes gülerken Yaren tam tersini yapıyor. O da ona kendi renkli kişiliğini katıyor ve sete gideceğim veya yeni bölüm senaryosunu okuyacağım her gün şöyle uyanıyorum: "Bakalım bugün Yaren ne yapacak?" Çünkü bir bölüm sonrasında ne yapacağı o kadar belli değil ki. Çok tutarsız, kendi içinde bir tutarı var ama genel olarak tutarsız. Seviyorum böyle bir karakteri oynamayı açıkçası.

Yaren ile İlay'ın ortak özelliği var mı?

Abileri var. Yaren de İlay da inandığı bir doğru varsa bunun için savaşmayı, mücadele etmeyi seven iki kadın. Ortak özellikleri bu diyebilirim. İnandığı şey uğruna her şeyi yapabilecek bir karakter ikisi de.

Mardin'de nasıl zaman geçiriyorsun? Şehrin en çok nesini sevdin?

Mardin'in en çok sevdiğim şeyi yemekleri. İnsanları çok misafirperver. İlk gittiğim andan itibaren herkes bize kapısını açtı. Orada kalmamı ve burada olmama rağmen Mardin'i özlememin en büyük sebebi insanların misafirperverliği ve sıcakkanlılığı. Sanki kendi memleketimmiş gibi davranmaları çok güzel bir şey. Bir de tabiki onların müthiş kültürleri var. Muhakkak gidip görülmesi gereken tarihi yerler var. Herkesin görmesi gerekiyor bence.