Sezon finali bölümüyle ATV'de milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olacak. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonunda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp önemli tarihi şahsiyetlerin diziye katılması bekleniyor. Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ENGİN ALTAN DÜZYATAN BEKLENİYORDU ANCAK...
İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.
Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.
TURGUT ALP KİMDİR?
Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder. İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?
13. Yüzyıl'da dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.
IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler.