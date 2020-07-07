"BU TAMAMEN ARKADAŞLIK ÇERÇEVESİNDE OLAN BİR ŞEY"



Mert'in açıklamasının ardından konuyla ilgili bir açıklama da Evrim cephesinden geldi. Evrim, katıldığı canlı yayında; "Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey" dedi.



"Mert benim dişi versiyonum" diyen Evrim, sosyal medya hesabından 'Mert'ciğim' notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Mert Öcal ise aynı fotoğrafı 'Hanımağa' yazarak yayınlamayı tercih etti.

Karşılıklı paylaşımın ardından Evrim'in son fotoğrafının altına Mert'in yaptığı "Elenmek yaramış" yorumu sosyal medyayı bir anda yeniden hareketlendirdi. Mert'in yorumu binlerce beğeni almayı başardı.

İkilinin Instagram'dan yaptığı yorumlaşmanın yankıları sürerken bir bomba da Twitter'dan geldi. Mert Öcal'ın "Yarın yoldan canlı yayın yapacağım seninle. Bir yere kaybolma." mesajına Evrim, 'bebişim' hitabıyla cevap verdi. Keklik, "Tamam bebişim. Hiçbir yere kaybolmam" dedi. Evrim ve Mert'in Survivor birleşme partisinde sohbet ettiği anlar da günlerce konuşulmuş, ikilinin birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmamıştı.