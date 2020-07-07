Survivor Evrim ve Mert arasındaki aşk iddiaları bitmek bilmiyor. Önce birleşme partisindeki yakınlaşmaları dikkat çekmişti sonrasında ise ikisi de sadece arkadaşız mesajı vermişti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ise Survivor Evrim ve Mert arasında aşk mı var, sevgililer mi? Sorularının sorulmasına neden oldu. Peki sosyal medya hesaplarında birbirlerine cevaplar veren Survivor Evrim ve Mert aşk mı yaşıyor?
SURVİVOR EVRİM VE MERT ARASINDA NELER OLMUŞTU?
Mert adalar birleşmeden önce Survivor 2020'den elenmişti. Evrim'in, adalar birleştiğinde de "Mert'i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı" sözleri ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.
İkilinin hayranları tarafından oluşturulan fan sayfaları, Hadise'nin birleşme partisinde söylediği, "Adada aşk kokusu alıyorum" sözünden birçok kişinin aksine Mert ve Evrim'i ima ettiğini çıkartmıştı.
"SADECE ARKADAŞIZ"
Survivor'a Evrim'den önce veda eden Mert Öcal, Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Öcal, "Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda 'abi' diyordu. Ben ona 'abi' dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim" dedi.
"BU TAMAMEN ARKADAŞLIK ÇERÇEVESİNDE OLAN BİR ŞEY"
Mert'in açıklamasının ardından konuyla ilgili bir açıklama da Evrim cephesinden geldi. Evrim, katıldığı canlı yayında; "Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey" dedi.
"Mert benim dişi versiyonum" diyen Evrim, sosyal medya hesabından 'Mert'ciğim' notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. Mert Öcal ise aynı fotoğrafı 'Hanımağa' yazarak yayınlamayı tercih etti.
Karşılıklı paylaşımın ardından Evrim'in son fotoğrafının altına Mert'in yaptığı "Elenmek yaramış" yorumu sosyal medyayı bir anda yeniden hareketlendirdi. Mert'in yorumu binlerce beğeni almayı başardı.
İkilinin Instagram'dan yaptığı yorumlaşmanın yankıları sürerken bir bomba da Twitter'dan geldi. Mert Öcal'ın "Yarın yoldan canlı yayın yapacağım seninle. Bir yere kaybolma." mesajına Evrim, 'bebişim' hitabıyla cevap verdi. Keklik, "Tamam bebişim. Hiçbir yere kaybolmam" dedi. Evrim ve Mert'in Survivor birleşme partisinde sohbet ettiği anlar da günlerce konuşulmuş, ikilinin birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmamıştı.
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.