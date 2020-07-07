Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi
Atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah ve Türk televizyonlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün (6 Temmuz 2020) yayınlanan bölümleriyle ekrana damga vurdu. Gençliğim Eyvah, en çok izlenen dizi olurken Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı olarak rakiplerini bir kez daha gölgede bıraktı.
Zola, Çavi ve Ahmet'in yaşadığı eve sığınan Arif ve Zekeriya, Hacer'in gece yarısı baskınına uğradı. Deliye dönen Hacer evinde kalan bütün erkekleri sokağa attı. Oğullarından kurtulmak için onları yabancı şube polisine ihbar eden Zekeriya ve Arif tam kurtulduk derken yüz kızartıcı suçtan kendileri de demir parmaklıkları boyladılar. Gecenin en büyük sürprizi ise Ahmet'in Azra'ya sürpriz evlilik teklifi oldu.
GEN.LİĞİM EYVAH 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
MÜGE ANLI YİNE RAKİPLERİNİ GÖLGEDE BIRAKTI!
Hafta içi her gün saat 10.00 da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı oldu.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - TIKLA