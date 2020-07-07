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Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah ve Türk televizyonlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün (6 Temmuz 2020) yayınlanan bölümleriyle ekrana damga vurdu. Gençliğim Eyvah, en çok izlenen dizi olurken Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı olarak rakiplerini bir kez daha gölgede bıraktı.

07.07.2020 15:01 - Son Güncelleme: 07.07.2020 15:05
Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Yayınlandığı günden itibaren kalpleri ısıtıp yüzleri güldüren, Atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı devam ediyor.

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Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

6 Temmuz 2020 Pazartesi yayınlanan Gençliğim Eyvah 4. bölüm, Tüm Kişiler'de %3,90 izlenme oranı ve %13,27 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %3,10 izlenme oranı ve %11,60 izlenme payı, 20+ABC1'de %3,54 izlenme oranı ve %12,03 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Hem evlerinden hem de işlerinden olan Zekeriya ve Arif'in başına gelenler milyonları ekrana kilitledi.

Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Zola, Çavi ve Ahmet'in yaşadığı eve sığınan Arif ve Zekeriya, Hacer'in gece yarısı baskınına uğradı. Deliye dönen Hacer evinde kalan bütün erkekleri sokağa attı. Oğullarından kurtulmak için onları yabancı şube polisine ihbar eden Zekeriya ve Arif tam kurtulduk derken yüz kızartıcı suçtan kendileri de demir parmaklıkları boyladılar. Gecenin en büyük sürprizi ise Ahmet'in Azra'ya sürpriz evlilik teklifi oldu.

GEN.LİĞİM EYVAH 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Gençliğim Eyvah'ın 4. Bölüm etiketi #seniseviyorum, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #seniseviyorum, 4. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

MÜGE ANLI YİNE RAKİPLERİNİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Hafta içi her gün saat 10.00 da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı oldu.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Tüm Kişiler' de aldığı %30,68, AB Sosyal Statü'de %23.43 ve 20+ABC1'de aldığı %29,83 izlenme payı'yla hem kendi saat dilimindeki, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı!

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