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Müge Anlı ve Gençliğim Eyvah ekranlara damga vurdu! Türkiye en çok onları izledi

Atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah ve Türk televizyonlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün (6 Temmuz 2020) yayınlanan bölümleriyle ekrana damga vurdu. Gençliğim Eyvah, en çok izlenen dizi olurken Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde, en çok izlenen gündüz kuşağı yapımı olarak rakiplerini bir kez daha gölgede bıraktı.

07.07.2020 15:01 - Son Güncelleme: 07.07.2020 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





