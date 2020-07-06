Usta şarkıcı Alpay, son günlerde artan kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi: 'Ben güçlüyüm' deyip kadını şiddet uygulayan dünyanın en aşağılık insanıdır. Kim olursa olsun kadına el kaldıran asla affedilmemeli. Mahkemeler tarafından en ağır şekilde cezalandırılmalı.



İşte Günaydın yazarı Tuba Kalçık'ın köşesinden detaylar:



Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yer alan sanatçılardan birisiniz. Neler söylemek istersiniz?

Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum.



KARALAMA, TAKDİR ET!

Bu konserler birçok kesim tarafından eleştirilere de maruz kaldı...

Neyi eleştiriyorlar ki? Müzisyenler salgından dolayı çalışamadılar. Orkestramda çalışan arkadaşım beni arıyor, 'Elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyor. Bu konserler sayesinde müzisyenler evlerine ekmek götürüyor, faturalarını ödüyor. '30 milyon TL harcandı' diyorlar, yalan. Karalamak yerine takdir edilmeli. Her yerde 'Hükümet yandaş sanatçılara konserlerde yer veriyor, diğerleri evde oturuyor' diye yazıldı. Ben sola yakın biriyim. Ama net söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konserleri düzenlediği için minnettarım. Kendisinin hep söylediği bir söz vardır; 'İşi ehline teslim edeceksin' diye. Gerçekten de bu işte işi ehline, Polat Yağcı'ya teslim etmiş. Bir iş doğruysa takdir etmek gerekiyor. Erdoğan, sanatçılara çok değer veriyor. Bu zor dönemimizde yanımızda oldu. Çok kıymetli bu benim için. Erdoğan, halkın içinden geliyor. Onların dertlerini iyi biliyor. O yüzden de çok başarılı zaten. Böyle güzel bir organizasyon sadece karalanarak bir yere varılamaz.







Son günlerde kadına şiddet haberlerine sık sık rastlıyoruz...

Kadına şiddet gösteren insan değildir. Ben uzun yıllar karate yapmış biriyim. Eğer yolda kadına veya çocuğa şiddet yapanı görürsem hiç acımam, çok kötü yaparım. Kadına şiddet uygulayan insanları asla affetmemeliyiz, kim olursa olsun. Kim ki 'Ben güçlüyüm' deyip kadına el kaldırırsa, o dünyanın en aşağılık insanıdır. Erkek konum olarak güçlü diye kadına vuramaz, ona eziyet edemez. Onlara dokunan elleri kırmak gerekiyor. Acımamalıyız bunu yapan erkeklere. Mahkemeler kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet gösterenleri en ağır şekilde cezalandırılmalı.



MÜZİK BENİM HAYATIM YAŞAMA SEVİNCİM

Müzikte 50 yılı geride bıraktınız. Neler hissediyorsunuz dönüp o yıllara baktığınızda?

1960'larda başladım. Çok tesadüf oldu. Futbol oynuyordum, hatta milli takıma seçilmiştim ama müziği seçtim. Yabancı şarkılar söyleyerek başladım. Konser vermiyordum ama şarkılarım listelerde bir numaraydı. 'Esrarengiz şarkıcı' olarak biliniyordum. Uzun süre benim kim olduğumu araştırdı basın. Basına çıkmak istemediğim için kaçıyordum hep. Zorla ikna ettiler konser vermek için beni. İlk konserimi Ankara'daki Büyük Sinema'da verdim, salon hınca hınç doluydu. Ardından büyük şehirlerde konserler vermeye başladım. Sonra hep sahnelerdeyim. Müzik hayatım, yaşama sevincim. Sahneye çıkmadığımda motivasyonum düşüyor.



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