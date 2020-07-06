"İÇİMDE BİR TERAZİ VAR, SERCAN DİYORUM"

Cemal Can, konseyde "Burada icraat göstermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacağım. Söyleyeceğim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceğini hissetiren biri oldu. Teşekkür etmek istiyorum, kendimdeki gücü bulmama sebebi oldu. Düştüğüm noktalardan güzel bir şekilde kalkabildiğimi hissettirdin bana. Benim içimde bir terazi var, o yüzden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.

"DOĞRU OLANI YAPTI"

Sercan Yıldırım ise, "Cemal Can'a kızmıyorum. Onu ayrı seviyorum. Ödüllerde olsun vs. güzel anlaştığımızı gördüm. Kaliteli sohbet ettik, zaman geçirdik. Doğru olanı yaptı. O yüzde hiçbir şekilde çekincem de yok. Çok potaya girdim, çıktım. Güçlü bir şekilde girdiğimi düşünüyorum. O yüzden hiçbir korkum yok. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.