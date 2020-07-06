TV8'in fenomen yarışması Survivor 2020 finaline az bir zaman kala parkurlar iyice zorlaştı. Bireysel dokunulmazlıkları kazanmak elenmemek için büyük önem taşıyor. Hırslı ve başarılı yarışmacı Sercan Yıldırım dört dokunulmazlığı üst üste kazansa da bu kez başarılı olamadı ve eleme potasına kendisi de girdi. Yarın akşam en düşük SMS puanını alan eleme adayı hayallerine veda edecek. İşte Survivor Sercan Yıldırım hakkında bilgiler…
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
"İÇİMDE BİR TERAZİ VAR, SERCAN DİYORUM"
Cemal Can, konseyde "Burada icraat göstermek istiyordum diyordum. Limitlerimi sonuna kadar zorlayacağım. Söyleyeceğim insan ise limitlerimi ne kadar zorlayabileceğini hissetiren biri oldu. Teşekkür etmek istiyorum, kendimdeki gücü bulmama sebebi oldu. Düştüğüm noktalardan güzel bir şekilde kalkabildiğimi hissettirdin bana. Benim içimde bir terazi var, o yüzden Sercan senin ismini veriyorum." dedi.
"DOĞRU OLANI YAPTI"
Sercan Yıldırım ise, "Cemal Can'a kızmıyorum. Onu ayrı seviyorum. Ödüllerde olsun vs. güzel anlaştığımızı gördüm. Kaliteli sohbet ettik, zaman geçirdik. Doğru olanı yaptı. O yüzde hiçbir şekilde çekincem de yok. Çok potaya girdim, çıktım. Güçlü bir şekilde girdiğimi düşünüyorum. O yüzden hiçbir korkum yok. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.