Murat Başoğlu'nun yeni sevgilisiyle keyifli anlar yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Bodrum'u çok seven ve orada bir evde kalan Murat Başoğlu'nu komşuları da istemedi, peki neler yaşandı. Murat Başoğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak edilse de hakkında net bir bilgi yok. İşte eski televizyoncu hakkında merak edilen bilgiler…
KOMŞULARI RAHATSIZ OLDU
Hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum'da alışveriş yaparken görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre; sevgililer, evleri için alışveriş yaptı. Gizemli sevgilisiyle el ele reyonlarda dolaşan ve alışveriş yapan Başoğlu'nun keyfinin yerinde olduğu da gözlerden kaçmadı.
Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı. Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.
MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?
Murat Başoğlu 1968 yılında İzmir'de doğdu. Tahir Başoğlu adında abisi olan oyuncu geçtiğimiz sene, abisinin kızıyla kendisine ait teknede sarmaş dolaş yakalanmış ardından evliliği bitmişti.
Murat Başoğlu, 17 yaşında mankenliğe başlamıştır. 10 yıl podyumlarda yer alan Başoğlu, ardından televizyon dünyasına transfer oldu.
Televizyondaki ilk işi 1996 yılında Şebnem Dönmez ile sunduğu "Sabah Şekeleri" oldu. 1997 yılında yine Şebnem Dönmez ile "Görevimiz Tehlike" adlı yarışma programını sundu.
8 Haziran 2012'de Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programının 1. Sezonunun sunuculuğunu yaptı.
2013 yılının başında yenisi başlayan ve TV8 ekranlarında gösterilen "Bir Fikrin mi Var?" adlı yarışma programında sunuculuk yaptı.
2013 yılında juri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ve Demet Akbağ'ın olduğu "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programını Murat Başoğlu sundu.
Son olarak 2012 yılında "Bir Milyon Canlı Para" programını sundu.
2003 yılında televizyon kariyerine ara veren Başoğlu, aynı yıl "Biyer Reklam Ajansı"nı kurdu. Daha sonra "Tulipan" markasıyla tasarım ofisi kurarak işlerini devam ettirdi. "Takkunya, Bobblehead ve Catoonbox" gibi markalar altında tasarım ürünleri ticareti yapıyor.
2003 yılında ise Hande Bermek ile dünyaevine giren Murat Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir oğlu dünyaya geldi. Eşini, evli olan öz yeğeniyle aldattıktan sonra boşanan Murat Başoğlu intihar haberleriyle gündeme geldi.
8 Haziran 2012'de Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programının 1. Sezonunun sunuculuğunu yaptı.
2013 yılının başında yenisi başlayan ve TV8 ekranlarında gösterilen "Bir Fikrin mi Var?" adlı yarısma programında sunuculuk yaptı.
2013 yılında juri koltuğunda , Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin Ve Demet Akbağ'ın olduğu "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programını Murat Başoğlu sundu.
Filmleri :
2010 – Makber (TV Dizisi)
2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)
2007 – Tatlı İntikam (TV Dizisi)
2002 – Zeybek Ateşi (TV Dizisi)
2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)
1999 – Nilgün (2) (TV Dizisi)
1999 – Nilgün (Sinema Filmi)
1993 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)