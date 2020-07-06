Son olarak 2012 yılında "Bir Milyon Canlı Para" programını sundu.

2003 yılında televizyon kariyerine ara veren Başoğlu, aynı yıl "Biyer Reklam Ajansı"nı kurdu. Daha sonra "Tulipan" markasıyla tasarım ofisi kurarak işlerini devam ettirdi. "Takkunya, Bobblehead ve Catoonbox" gibi markalar altında tasarım ürünleri ticareti yapıyor.

2003 yılında ise Hande Bermek ile dünyaevine giren Murat Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir oğlu dünyaya geldi. Eşini, evli olan öz yeğeniyle aldattıktan sonra boşanan Murat Başoğlu intihar haberleriyle gündeme geldi.

8 Haziran 2012'de Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programının 1. Sezonunun sunuculuğunu yaptı.

2013 yılının başında yenisi başlayan ve TV8 ekranlarında gösterilen "Bir Fikrin mi Var?" adlı yarısma programında sunuculuk yaptı.

2013 yılında juri koltuğunda , Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin Ve Demet Akbağ'ın olduğu "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programını Murat Başoğlu sundu.