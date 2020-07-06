PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2020!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Corona virüsü nedeniyle ilk kez farklı bir konsept ile ödüller sahiplerine takdim edilirken birçok isim pek çok dalda ödüle layık görüldü.

İşte 46.Altın Kelebek Ödülleri sahipleri ve detaylar...

TV ve müzik dünyasının en iyilerinin bulunduğu gecede birçok kategoride ödül verildi. Verilen ödüller arasında "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ve "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülü Hercai dizisiyle fırtına gibi esen Ebru Şahin'in, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise yine Hercai'yle adını duyuran Ebrar Demirbilek'in oldu. "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödülü de yıllardır zirveden inmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın oldu. "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülü atv Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'e, "En İyi Dizi Müziği" ödülü Perşembe akşamlarının başarılı dizisi olan "Bir Zamanlar Çukurova" müziğiyle Aytekin Ataş'a,"Başarı Ödülü" ise yine aynı dizide oynayan güçlü oyuncu Kerem Alışık'a verildi.